INSEGUIMENTO E SPARATORIA A BULCIAGO, CHIESTI 10 ANNI PER I TRE IMPUTATI

LECCO – Chiesti dieci anni di reclusione per Giovanni Giuseppe Mercuri, 31 anni di Costa Masnaga, e anche per i due latitanti, i fratelli Khalid e Mohamed Achab, 40 e 32 anni, originari del Marocco, che il 19 febbraio dello scorso anno spararono a un loro connazionale di 28 anni che stava scappando per questione di droga sulla Sp342, all’altezza di Bulciago.

I tre sono accusati di tentato omicidio in concorso. Avrebbero esploso almeno due colpi di fucile contro la Yaris, ferendo gravemente il 28enne che rimase coinvolto in un grave incidente stradale con una vettura che procedeva nella direzione opposta.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Lecco, portarono a individuare i tre a bordo di una station wagon color nera, uno – Giovanni Giuseppe Mercuri – è stato arrestato, mentre gli altri due che erano sulla Station Wagon sono riusciti a fuggire e sono tuttora latitanti. Nell’udienza preliminare che si è tenuta oggi il Pm Simona Galluzzo ha chiesto la condanna dei tre – imputati per tentato omicidio in concorso – a dieci anni di reclusione ciascuno. Il difensore di Mercuri, l’avvocato Alessandro Meregalli ne ha chiesto l’assoluzione per “‘per non aver commesso il fatto”. Il Gup Nora Luisa Passoni ha aggiornato l’udienza a fine maggio per discussione e sentenza.

A.Pa.