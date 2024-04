SCOMPARSO LUIGI MASSERETTI, IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI LECCO

LECCO – Il Comune di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Luigi Masseretti, socio fondatore del gruppo alpini di Belledo, oltre che regista della compagnia teatrale amatoriale Juventus Nova.

Lo ricorda così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Luigi Masseretti è stato per molti anni uno dei più ferventi animatori dei rioni di Belledo e Germanedo, sia per il suo impegno nell’ambito del gruppo ANA, sia per la sua attività nella filodrammatica Juventus Nova. Lo ricordo personalmente in questa seconda veste, nella quale, con un gruppo coeso e brillante di amici, prima ancora che di attori, ha portato per anni in scena sui palcoscenici cittadini e non solo la commedia in dialetto, patrimonio della tradizione popolare. Una persona vitale, gioviale e generosa, che mancherà a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.

I funerali si terranno domani, giovedì 18 aprile alle 10.45, nella chiesa parrocchiale di Germanedo.