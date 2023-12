INVERNO, DA LARIO RETI I CONSIGLI PER PROTEGGERE I CONTATORI DAL GELO

LECCO – A causa dell’abbassamento delle temperature che interesserà la Provincia di Lecco nel periodo prossimo, Lario Reti Holding invita tutti gli utenti ad adottare sin da subito misure idonee per la protezione dei contatori dell’acqua dal gelo, evitando così il pericolo di rotture o d’interruzioni dell’erogazione dell’acqua.

Il Regolamento Provinciale del Servizio Idrico Integrato (disponibile in versione costantemente aggiornata sul sito internet www.larioreti.it) indica i clienti come responsabili della corretta custodia del proprio contatore e, quindi, destinatari dei costi di sostituzione per i contatori danneggiati dal gelo, anche in presenza di coibentazione.

I consigli di Lario Reti Holding per proteggere i contatori dal gelo sono i seguenti:

Per i contatori in nicchia o interrati , esterni all’immobile, si consiglia di coibentarne lo sportello o il tombino con polistirolo e altri appositi materiali termo-assorbenti, agendo anche sulle tubazioni attigue al contatore e sul contatore stesso con prodotti isolanti quali neoprene, pluriball e simili.

È vivamente sconsigliato l'uso di stracci o coperte in quanto, una volta bagnati per condensa o perdite, renderebbero il contatore ancora più soggetto al gelo.

Per gli immobili poco usati (seconde case, casolari, ecc.) Lario Reti Holding suggerisce di chiudere la valvola a monte del contatore, per poi svuotare l'impianto aprendo un rubinetto. A questo scopo si consiglia di utilizzare il rubinetto posto il più in basso possibile all'interno dell'immobile (piano terra o interrati), così da assicurare un completo svuotamento delle tubazioni.

Se, nonostante tutte le precauzioni, il contatore risultasse congelato, è assolutamente sconsigliato manovrare le valvole di afflusso e chiusura o di tentare lo scongelamento con fiamme libere o fonti intense di calore (lo stress provocato ai materiali di cui è composto l'impianto potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente). L'ideale in questi casi è coibentare il contatore e le tubazioni con materiale adeguato ed eventualmente scaldare le tubazioni con un asciugacapelli a bassa temperatura.

Infine, qualora il contatore risultasse rotto o guasto, è necessario mettersi subito in contatto con Lario Reti Holding tramite il numero verde di pronto intervento gratuito 800 894 081, attivo 24 ore su 24, affinché si attivi la procedura di sostituzione o riparazione.