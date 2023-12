ISTITUTO BADONI: UN TRENINO IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE

LECCO – Nel periodo della comunicazione e dei social, è ormai consuetudine leggere articoli sulle svariate e ricchissime attività che gli Istituti mettono in campo nel corso degli anni scolastici. L’Istituto Badoni, abituato da sempre a mettersi in gioco, operoso e innovativo per tradizione, è sicuramente tra gli istituti che più spesso, nel corso degli anni scolastici, si trova coinvolto in progetti delle più svariate nature e caratteristiche.

Oggi più che mai, in un momento di grandi crisi motivazionale degli adolescenti allo studio e alla vita scolastica in generale, una didattica alternativa, che affianchi le lezioni tradizionali in aula, che potenzi la socialità, l’importanza dell’apprendimento in gruppo e l’efficacia del lavoro in team su quello individuale, si pone come nuova fondamenta per una scuola veramente inclusiva e vincente nei confronti della dispersione scolastica. Così una tradizionale lezione di Disegno di una classe seconda durante una mattinata a scuola, può trasformarsi in una vera e propria fucina di idee e di intenzioni da parte di 18 studenti pronti a mettersi in gioco.

La classe è la 2^Dit indirizzo informatica e telecomunicazioni, al lavoro da circa un mese su un progetto alquanto inconsueto e piuttosto ambizioso: arrivare con un treno funzionante alla “stazione Badoni” in occasione della settimana prenatalizia. L’idea prende corpo in laboratorio CAD dall’analisi di alcune pagine del loro libro di testo di Disegno, raffiguranti esecutivi progettuali di oggetti complessi e da alcuni modellini fisici portati dall’insegnante, vecchi lavori, ormai datati, quando era più facile motivare i ragazzi al lavoro.

Il fascino della sfida coglie i ragazzi della 2^Dit, guidati dallo studente Gabriele Viganò, che diventa il motore dell’iniziativa. Un progetto che sembra surreale e inarrivabile prende corpo, diventa fattibile. Gli studenti si organizzano, diventano squadra, team di lavoro con tanto di nome e logo: “Progetti pazzi”. Si assegnano ruoli, si pongono obiettivi, fissano delle scadenze di consegna. I docenti della classe, ciascuno con le proprie specificità e competenze, si coordinano e si organizzano al fine di guidare i ragazzi nella realizzazione di questa specialissima locomotiva.

L’appuntamento è per l’ultima settimana di scuola prima dell’interruzione scolastica per le festività natalizie, quando il trenino della 2^Dit arriverà alla “Stazione Badoni”.