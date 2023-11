LADRO SERIALE IN ARRESTO. FURTI ANCHE IN BASILICA E NELLE SCUOLE

LECCO – Furti in scuole lecchesi, in una gioielleria del centro e persino nella sacrestia della Basilica di San Nicolò; 47enne italiano arrestato dai Carabinieri e accompagnato in carcere.

I colpi tra marzo e ottobre. L’uomo, domiciliato a Valmadrera, si fingeva un elettricista o un cliente e riusciva così a rapinare i malcapitati di portafogli, gioielli e oggetti personali. Nel caso della Basilica, si era intrufolato in sacrestia rubando nella cassa e appropriandosi di un borsello contenente contanti e carte di credito, utilizzate per fare acquisti.

Stessa tecnica per l’effrazione al collegio Volta, il bottino un portafogli rubato da un armadietto e anche in questo caso le carte di credito sono state utilizzate per acquisti prima che venissero bloccate.

I Carabinieri, raccolte le denunce, hanno analizzato i video delle telecamere di sorveglianza dei negozi dove sono state utilizzate le carte di credito, individuando con certezza il malintenzionato. Presentatisi a casa del ladro, i militari hanno trovato numerosi altri oggetti di refurtiva: portafogli, carte di credito, contante non giustificato.