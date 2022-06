CALOLZIOCORTE – Domenica 26 giugno dalle 17 al parchetto di Via G. Di Vittorio a Foppenico il quarto evento del progetto LAICA – L’Arte Itinerante a Calolziocorte, con un’animazione di quartiere a cura della Brigata Brighella. Un pomeriggio di fiabe e teatro dedicato ai bambini e alle bambine.

La Brigata Brighella è un progetto dell’associazione di promozione sociale Dopolavoro Stadera, nato durante il lockdown in collaborazione con le Brigate Volontarie per l’Emergenza ed Emergency. Si tratta di una brigata teatrale, ispirata alla secolare tradizione dei cantastorie e al teatro ambulante La Barraca di F. G. Lorca, che, a partire dal maggio del 2020, ha organizzato oltre sessanta incursioni teatrali nei cortili delle case popolari e in altri spazi pubblici della città di Milano.

Il Progetto LAICA di Associazione Spazio Condiviso asd aps, Associazione Punto A Capo asd aps e Associazione Ethnica, finanziato dal bando ‘Sostegno delle Arti dal Vivo’ promosso da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acel Energie e Lario reti Holding, nasce dal desiderio di esplorare e far vivere il territorio calolziese attraverso l’arte e la cultura, motori di bellezza e socialità.

In particolare LAICA vuole valorizzare le aree più fragili del territorio coinvolgendo gli abitanti dei quartieri stessi. Arte e cultura accessibili e pensate per tutti, canali di comunicazione universale e strumenti di abbattimento delle barriere culturali. Ma anche arti per tutti i luoghi, soprattutto laddove la loro realizzazione risulta non convenzionale. Circoli, quartieri periferici e di mezza montagna e luoghi marginali come spazi privilegiati in cui rilanciare un intervento che favorisca una maggiore inclusione sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento di artisti prevalentemente del territorio, con una serie di iniziative musicali, teatrali e di danza fino a settembre 2022.