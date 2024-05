PIANO RIONI: ORA TOCCA ALLA SCALINATA TRA LE VIE PRA’ CORVINO E RESEGONE

LECCO – Inizieranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione della scalinata di via Pra’ Corvino e di creazione di un ulteriore collegamento con via Resegone. Le due scalinate saranno realizzate con pedate in ciottolato naturale e alzate con cordoli in granito. Con l’avvio dei lavori, affidati dall’impresa Vitali Pietro s.r.l. di Cisano Bergamasco, i tre posti auto adiacenti alla scalinata saranno temporaneamente occupati dal cantiere e il transito pedonale sarà condizionato dall’andamento dei lavori, in sinergia coi residenti e gli operatori dell’impresa.

La conclusione, tempo permettendo, è prevista per la prima decade di giugno. Il quadro economico degli interventi è di 64mila euro.

RedLC