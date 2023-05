LECCO – Valentina Canali siederà sulla panchina della Lecco Basket Women anche per la prossima stagione. La società del presidente Benzoni ha confermato per il terzo anno consecutivo il tecnico di Casatenovo reduce da una stagione fatta di tanti alti e bassi.

“Ovviamente non può essere del tutto positivo il bilancio del campionato appena concluso – le parole di Canali -. Abbiamo vissuto una stagione di grande discontinuità, siamo state capaci di battere tante squadre dei piani alti della classifica (come Parre, Cremona, Vimercate, Cappuccinese), così come di perdere partite decisamente alla nostra portata. Certo abbiamo avuto tanti guai fisici anche da ‘lungodegenza’ in ruoli chiave, ma questo non toglie che non abbiamo saputo esprimerci con grande qualità, nel complesso. Inoltre, a differenza della scorsa stagione dove la compattezza del gruppo ha fatto la differenza, quest’anno non siamo state coese come sarebbe servito e questo ha sicuramente inciso sulla resa agonistica. Da questa stagione dovremo tutti trarre insegnamento per migliorarci e crescere, io come le giocatrici che continueranno a fare parte del roster”.

Per la terza stagione Canali sarà ancora alla guida delle blucelesti. E lei ringrazia: “Sono grata della fiducia che la società ripone in me e felice di proseguire il percorso insieme. Alla Lecco Basket Women mi trovo molto bene, i rapporti umani sono sani, il clima è tranquillo e si lavora bene e con grande serenità. Il presidente Benzoni non mi ha mai fatto mancare il suo supporto anche nei momenti più delicati della stagione e per me è stato assolutamente naturale accettare con entusiasmo la riconferma“.

Concluso il campionato, la società si è messa subito al lavoro per rinforzare l’organico. Che squadra hai in mente per la prossima stagione e di quali giocatrici ha bisogno la LBW? “La squadra ripartirà da un nucleo solido di dieci giocatrici riconfermate – risponde Canali -. Abbiamo bisogno di tre o quattro ragazze per completare il gruppo, purtroppo siamo geograficamente un po’ decentrati e questo non ci aiuta nella ricerca. Ci occorre di sicuro un playmaker, ruolo in cui in questo momento siamo più scoperte. La prossima settimana proveremo una giocatrice. Vorremmo poi puntellare il reparto lunghe con un inserimento, abbiamo contatti ben avviati con una giocatrice interna di alto spessore, che speriamo si concretizzino. Per chiudere il roster ci occorrono poi un paio di esterne, anche qui abbiamo dei discorsi aperti con giocatrici di livello, stiamo a vedere. Abbiamo poi cercato di avvicinare qualche giovane del territorio, ma al momento non sembra esserci nessuna interessata al nostro progetto, le sirene della Serie B sono più attrattive”.

“Ovviamente se qualche ragazza del territorio vorrà contattarci, come tutti gli anni accade, saremo ben disposti a conoscerle. Ho in mente una squadra giovane, più dinamica, che ci permetta di fare una pallacanestro più intensa e votata alla corsa, con un sistema offensivo più vicino a una motion offense che non a dei giochi a termine e una difesa più aggressiva sui 28 metri, ma tutto dipenderà da come sarà il roster definitivo. Di certo sappiamo che nel gruppo confermato abbiamo avuto crescite importanti in diverse giocatrici e possiamo pensare di andare in questa direzione – conclude Canali -. Sarà una Lecco Basket Women che continua sul solco tracciato, ma con stimoli nuovi e tanta voglia di freschezza e miglioramento”.