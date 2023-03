PARRE (BG) – La trasferta in terra orobica è indigesta per la Lecco Basket Women orfana di Davide e Capaldo, che incassa una sconfitta che comunque lascia ancora una volta l’amaro in bocca per alcune decisioni arbitrali che hanno penalizzato non poco la squadra ospite.

Le lecchesi hanno sofferto come era prevedibile la fisicità delle avversarie anche con contatti non sanzionati dall’arbitro. Prima parte di gara in equilibrio con le squadre che procedono a strappi con Lecco che trova un piccolo vantaggio. Prima dell’intervallo arriva il break di Parre che porta al 36-26 della pausa. Di fatto questo break costerà la partita alle blucelesti. Nella terza frazione si segna poco e le bergamasche conservano la doppia cifra di vantaggio. Le ospiti costruiscono anche dei buoni tiri che però vengono realizzati. Da segnalare l’uscita dal campo di Nava dopo una gomitata al labbro a gioco fermo che le ha procurato tanto sangue. Per lei poi non c’è più stato posto sul campo. Nell’ultima frazione Lecco tenta il tutto per tutto per rientrare e riesce ad arrivare sino al -4, ma poi complici anche alcune fischiate non all’altezza la gara si incanala verso la squadra di casa che ottiene una vittoria che la fa tenere in corsa per i playoff.

Il commento a fine gara di coach Canali: “Abbiamo giocato una buona pallacanestro, subendo una marea di contatti non sanzionati, laddove invece a noi veniva fischiata qualunque cosa anche a fronte di difese assolutamente pulite, oltre a una quantità di infrazioni di passi che non vedevo dall’U13. Siamo un po’ stanchi di impegnarci in palestra per migliorarci, ogni giorno, e poi trovare partite di rugby e arbitri impresentabili. Le mie ragazze stanno lavorando con grande serietà, anche se la classifica non ha più nulla da dirci, di questo possiamo essere più che fieri”.

Casigasa Parre – Lecco Basket Women 58-50

(18-15, 36-26, 44-34)

Casigasa Parre: Dodesini 7, Tall 10, Sala 8, Nitri 2, Ventre, Torri 8, Penna 7, Romelli 4, Morandi 3, Tarso, Bassani 2, Bonfanti 7. All.: Besutti.

Lecco Basket Women: Aondio, Chitelotti 9, Plebani 2, Scola 13, Donghi, Colombo 6, Oddo 5, Nava 2, Benzoni, Rota, Ciceri 1, Mandonico 12. All.: Canali.