LECCO – L’attività della Strada Storta (sottosezione del Cai Lecco) continua senza sosta. Archiviato lo spettacolare scenario dolomitico (patrimonio dell’Unesco), i partecipanti alla gita escursionistica di domenica 2 aprile ricaricano le pile, dopo una settimana di lavoro, rilassandosi con una tranquilla passeggiata nella magnifica val Roseg (Engadina – Canton svizzero dei Grigioni).

La gita è adatta a tutti gli appassionati di attività outdoor sia per la fascia di età, sia per l’allenamento che si ha nelle gambe ed in particolare è ideale per tutti i componenti di una famiglia al completo, da quelli più piccoli ai più maturi, che vogliono immergersi in una natura incontaminata. Gli ingredienti salienti della gita (il moderato dislivello (200 m), la classificazione E dell’escursione e soprattutto il magnifico paesaggio alpino) hanno invogliato un gruppo di 22 persone ad andare in val Roseg, anche se le previsioni meteo si presentavano poco promettenti, indicando abbondante nuvolosità e basse temperature.

A Pontresina (1800 m), nei pressi della stazione ferroviaria retica, gli escursionisti della Strada Storta hanno dato inizio alla gita riscaldati da uno spendente sole e da un bel cielo limpido. E passo dopo passo hanno percorso il semplice e pianeggiante tracciato, situato lungo il fiume Ova Roseg nel parco naturalistico del Bernina, per giungere all’albergo Roseg (1999 m).

La val Roseg è una valle di origine glaciale, deve il suo nome al Piz Roseg (3937 m) una delle cime più importanti del gruppo del Bernina e la sua peculiarità è il suo bosco caratterizzato dalla natura incontaminata, nel quale è facile avvistare piccoli e graziosi volatili, come cince, pettirossi e picchi.

I cinque bambini presenti nel gruppo si sono divertiti correndo e giocando in un ambiente naturalistico autentico e vivendo un’esperienza all’aria aperta unica, dando i sassolini alle cince che non si sono mostrate per nulla spaventate e disturbate dalla vivacità e spontaneità dei giovanissimi escursionisti della Strada Storta.

Durante le festività pasquali il direttivo della Strada Storta lavorerà nell’organizzazione delle prossime gite sociali in programma per il mese di aprile (16 e 22).