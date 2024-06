LE ELEZIONI IN DIRETTA WEB: RISULTATI DAI COMUNI DEL LECCHESE AL VOTO

LECCO – Dalle 13:45 i nostri giornali on line in diretta web, come è tradizione nelle tornate amministrative come quella dell’8 e 9 giugno in tanti Comuni lecchesi, 12 dei quali in Valsassina e 4 sul Lario Orientale oltre ad amministrazioni dell’hinterland cittadino come Valmadrera, Civate, Vercurago, Oggiono e Malgrate e diversi paesi brianzoli. Sul campo 15 inviati dei nostri quotidiani. Aggiornamenti costanti sull’andamento degli spogli e le proclamazioni dei sindaci.

> RICARICA QUI LA DIRETTA DI LECCO NEWS <

> I RISULTATI IN VALSASSINA

> COSÌ NEI COMUNI DEL LARIO

ORE 13:40: Pronti per la nostra diretta sulle elezioni comunali. Alle 14 la chiusura dei seggi e subito dopo l’inizio dello spoglio in 49 tra paesi e città del lecchese.