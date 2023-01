LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va lunedì 30 GENNAIO a domenica 8 FEBBRAIO 2023.

Via ROCCOLO, tratto compreso tra l’intersezione con via Gilardi e via Achille Grandi, proroga dalle 19:00 del 29 gennaio alle 19:00 del 19 febbraio, dell’istituzione di senso unico di marcia in direzione discendente verso via Achille Grandi, limite massimo di velocità a 30 km/h, divieto di transito per veicoli aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati dalla segnaletica verticale, per lavori di costruzione della rete del teleriscaldamento;

corso MATTEOTTI, dal 30 al 31 gennaio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di sostituzione dell’asta rotta di un’utenza della rete idrica;

via S. STEFANO, tratto all’altezza dal civico 2 dal 25, dal 30 gennaio al 3 febbraio, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per posa dell’infrastruttura della fibra ottica e per scavo del cavo della fibra ottica;

LUNGO LARIO LUIGI CADORNA, tratto all’altezza del civico 12, dalle 8:00 del 30 gennaio alle 18:00 del 3 febbraio, istituzione di divieto di circolazione in via Lungo Lario Luigi Cadorna, del controviale nel tratto compreso dal civico 10 al 14 e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli indicati, intervento di scavo per bonifica del terreno;

via BELFIORE, tratto all’altezza dal civico 45 al 73, dal 30 gennaio all’8 febbraio, parziale restringimento della sede stradale, regolamentato tramite movieri per lavori di scavi di posa del teleriscaldamento;

via TAGLIAMENTO, dal 31 gennaio all’8 febbraio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo dell’allaccio alla rete BT;

VIA MAGENTA, dal 31 gennaio all’8 febbraio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo dell’allaccio alla rete BT;

via VALSECCHI, dal 2 al 3 febbraio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di formazione del nuovo allaccio alla rete idrica;

via MONS. POLVARA, all’altezza dell’incrocio con via Risorgimento, dalle 8:00 alle 18:00 del 3 febbraio, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita idrica con istituzione di sospensione del doppio senso di circolazione in via Mons. Polvara nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Turbada, istituzione del senso unico di marcia su via Mons. Polvara in direzione di via Risorgimento nel tratto compreso tra via Turbada e via Risorgimento, istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h nel tratto interessato dai lavori;

viale VALSUGANA, tratto compreso tra il civico 29 e la rotatoria con via Cimabue, dal 5 al 25 febbraio, istituzione di sospensione del doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra la rotatoria Valsugana/Tonio da Belledo/Cimabue e il civico 29, istituzione del senso unico di marcia in direzione da via Tonio da Belledo, nel tratto compreso tra il civico 29 e la rotatoria Valsugana/Tonio da Belledo/Cimabue, istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal parcheggio, istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h in prossimità delle aree di cantiere, per intervento di riqualificazione;

Via SOLFERINO, via DON POZZI e corso MATTEOTTI, dal 30 gennaio al 17 febbraio, parziali restringimenti per lo scavo della posa della fibra ottica.

Via CASTAGNERA, via CA ROSSA, via BERSAGLIO, via BADONI, via AI PINI, via GRASSI, via RESINELLI, via BELFIORE, via GIUSTI, via GHISLANZONI, via RIVOLTA, via ALLA CHIESA, via DON LUIGI MONZA, via MENTANA, piazza CARDUCCI, corso GIACOMO MATTEOTTI, corso BERGAMO e in corso MONTE SANTO, dal 30 gennaio al 3 febbraio, parziali restringimenti per ripristini definitivi delle sedi stradali.

Si segnala che mercoledì 1 febbraio alle 18:00 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Albinoleffe allo stadio Rigamonti – Ceppi, in occasione del quale le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 15:00 e fino alle 21:00. Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.



Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371