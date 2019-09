LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre.

Totale chiusura del PONTE AZZONE VISCONTI, dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 17 di lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre per i lavori di verifica tubazioni del gas (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

VIA AMENDOLA, tratto intersezione con via Ghislanzoni e VIA GHISLANZONI tratto da via Amendola fino al Politecnico parziale restringimento con occupazione dei marciapiedi e spostamento dei percorsi pedonali per cantiere edile, dal 26 settembre al 31 ottobre (Impresa Coedil per conto del Politecnico di Milano);

VIA ALLA FONTE, totale chiusura ultimo tratto per lavori di rifacimento pavimentazione in acciotolato dal 30 settembre al 12 ottobre (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

PIAZZA MANZONI parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 30 settembre al 4 ottobre (Impresa Pozzi Virginio srl di Lecco per conto di Fastweb);

VIA CARLO CATTANEO parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 30 settembre al 4 ottobre (Impresa Pozzi Virginio srl di Lecco per conto di Fastweb);

VIA SANT’ANTONIO, tratto all’altezza del civico 2 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 30 settembre al 4 ottobre (Impresa Pozzi Virginio srl di Lecco per conto di Fastweb);

VIA TONALE, tratto all’altezza del civico 14 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 30 settembre al 4 ottobre (Impresa Pozzi Virginio srl di Lecco per conto di Fastweb);

CORSO PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 72 parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa dal 30 settembre al 4 ottobre (Impresa Pozzi Virginio srl di Lecco per conto di privati);

VIA ELETTROCHIMICA dal 30 settembre al 4 ottobre parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Pozzi Virginio di Lecco per conto di privati);

VIA DIGIONE e VIA MARCO D’OGGIONO dalle 20 del 4 ottobre alle 6:30 del 5 ottobre totale chiusura per rifacimento pavimentazione in asfalto (Impresa Vitali di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372