LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 22 agosto a domenica 28 agosto 2022.

Via dell’Isola, tratto compreso tra via Varese e via Corti, dalle 8 del 22 agosto alle 18 del 23 settembre, istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale in base all’andamento del cantiere, per intervento di riqualificazione stradale (Impresa MDR srl di Ponte Nossa per conto del Comune di Lecco);

via Dante, tratto all’altezza del civico 2-4, dalle 7 alle 18 del 25 agosto, istituzione di obbligo di direzione diritto intersezione via Dante – piazza Manzoni verso viale Costituzione, rimodulazione corsia con segnaletica mobile (larghezza min. mt. 3,00) e limite massimo di velocità 30 Km/h per posizionamento autogrù (Impresa Freti Autogrù S.r.l di Erba);

piazza Manzoni, tratto all’altezza del civico 12-15, dalle 6.30 alle 13 del 24 agosto, istituzione di divieto di transito ai veicoli con altezza superiore a mt. 2,00 sul controviale di via Dante, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e limite massimo di velocità 30 Km/h, per posizionamento autogrù (Impresa Freti Autogrù S.r.l di Erba);

via San Francesco, tratto all’altezza del civico 3, dalle 6.30 alle 8 del 22 agosto, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per sosta temporanea di autogrù (Impresa Stylcasa S.r.l. di Forlì);

via Baracca, tratto all’altezza del civico 4, dalle 8 alle 18 del 26 agosto, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, con regolazione in base all’andamento del cantiere e limite massimo di velocità 30 Km/h, per sosta temporanea di automezzi per trasloco (Impresa Autotrasporti Loss Srl di Trento);

via Aspromonte, tratto da via Costituzione a via Bezzecca, dalle 8.30 del 24 agosto alle 18 del 25 agosto, istituzione di:

divieto di transito veicolare, eccetto residenti ed attività produttive, secondo l’andamento del cantiere,

divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati,

via Caprera, divieto transito veicolare, con revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e via Aspromonte, eccetto residenti e attività produttive, secondo l’andamento del cantiere,

via Caprera, intersezione via Leonardo da Vinci, istituzione di “stop” e obbligo di svolta a destra su via Leonardo da Vinci,

per lavori edili necessari per l’attuazione delle modifiche viabilistiche previste nel PGTU, (Impresa Vitali di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco) – immagine a destra tratta da TuttoCittà;



via Bezzecca, tratto da via Aspromonte a via Lazzaretto, dalle 8.30 del 25 agosto alle 18 del 26 agosto, istituzione di:

divieto di transito veicolare, eccetto residenti secondo l’andamento del cantiere;

divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati;

via Adda, intersezione con via Bezzecca, istituzione di “Stop” e obbligo di direzione sinistra verso via Leonardo da Vinci;

via Lazzaretto, istituzione obbligo di direzione destra verso via Adda;

via San Francesco, istituzione obbligo di direzione destra verso via Adda;

per lavori edili necessari per l’attuazione delle modifiche viabilistiche previste nel PGTU in via Bezzecca (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco) – immagine a destra tratta da TuttoCittà.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371