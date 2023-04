LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va lunedì 3 a domenica 9 APRILE 2023.

Via DON LUIGI MONZA, tratto all’altezza del civico 13, il 7 aprile dalle 7:00 alle 18:00, tratto all’altezza del civico 13, istituzione di divieto di transito veicolare per occupazione del suolo pubblico per stazionamento autogru;

via RONCALE, tratto all’altezza del civico 9, il 5 e il 6 aprile, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alle acque bianche;

via AGLIATI, tratto all’altezza dei civici dal 16 al 24 , il 5 aprile dalle 6:30 alle 18:30, occupazione di suolo pubblico con istituzione di divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati da segnaletica verticale per sosta temporanea di autogru;

via CAPODISTRIA, il 7 aprile dalle 12:00 alle 18:30, istituzione di divieto di transito veicolare per intervento di ispezione e eventuali rispristini di pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà RFI;

via DON MORAZZONE, tratto all’altezza del civico 32, il 5 e il 6 aprile, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione idrica su un allaccio;

via DEL SARTO, tratto all’altezza del civico 15, il 6 e il 7 aprile, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione di una perdita occulta;

via QUARTO, nell’intersezione con via MONTE SAN GABRIELE, il 6 e il 7 aprile, parziale restringimento della sede stradale regolamentato tramite movieri per lavori di riparazione di una perdita occulta;

via SONDRIO, il 7 aprile dalle 8:30 alle 16:30, istituzione di divieto di transito veicolare e sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civico 6 al 19 per intervento di ispezione e eventuali ripristini di pulizia e taglio della vegetazione del ponte ferroviario di proprietà RFI;

via ACHILLE GRANDI, tratto all’altezza del civico 9, dal 3 al 9 aprile, parziale restringimento della sede stradale per scavo della posa di fibra ottica per allaccio utente;

Vie adiacenti lo stadio Rigamonti – Ceppi, sabato 8 aprile, dalle 13:30 alle 21:30, saranno interessate da alcune modifiche sia del transito veicolare, sia delle soste. Nelle via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle area di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati.

L’incontro calcistico Lecco – Pro Patria alle inizierà alle 17:30.

Per maggiori informazioni:

Comune di Lecco

Servizio viabilità – 0341 481316