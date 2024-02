LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA IN CITTÀ

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 12 a domenica 18 febbraio 2024.

corso MATTEOTTI, 12 febbraio dalle 20:00 sino a fine lavori, tratto all’altezza del civico 7, parziale restringimento regolamentato tramite movieri;

via PIETRO NAVA, il 12 e 13 febbraio dalle 8:00 alle 18:00, tratto all’altezza del civico 23, per intervento di sostituzione saracinesche, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

via LEONARDO DA VINCI, dal 12 al 14 febbraio, intersezione con via Caprera, parziale restringimento regolamentato tramite movieri per continuazione lavori edili;

viale COSTITUZIONE, dal 12 al 16 febbraio, intersezione con via Aspromonte, parziale restringimento regolamentato tramite movieri per lavori edili;

via COL DI LANA, dal 12 al 16 febbraio, parziale restringimento del marciapiede per proseguo lavori di riparazione rete idrica;

via TITO SPERI, dal 12 al 24 febbraio, parziale restringimento per lavori di costruzione rete teleriscaldamento;

via BARACCA, dalle 8:00 del 12 febbraio alle 19:00 del 24 febbraio, per lavori di costruzione rete teleriscaldamento, senso unico in direzione corso Promessi, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale;

VARIE VIE dal 12 febbraio al 1° marzo: via MORAZZONE, DEL SARTO, FONTANELLA, PUCCINI, OLIVIERI, DELL’ARMONIA, LEONCAVALLO, ALLE FORNACI, PONCHIELLI, PONCIONE, S. AMBROGIO, AI POGGI, GARABUSO, RENZO TRAMAGLINO, MONTELUNGO, VALPOZZA, PIO GALLI, QUARTO, CAVALESINE, ALLE VILLETTE, VOLONE, LUERA, MOVEDO, S. EGIDIO, GALILEO GALILEI, ALLO ZUCCO, ANTONIO FOGAZZARO, GORIZIA, FERRARIO, MONTESSORI, ENRICO TOTI, ANTONIO GRAMSCI, corso CARLO ALBERTO, corso EMANUELE FILIBERTO, corso BERGAMO, corso MONTE SAN GABRIELE, corso MONTE SANTO, parziali/ longitudinali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale;

via MOVEDO, il 13 febbraio, parziale restringimento regolamentato tramite moviere, per lavori di riparazione rete gas;

corso PROMESSI SPOSI, tratto all’altezza del civico 21, parziale restringimento per lavori di allaccio alla rete idrica, 13-14 febbraio;

corso MATTEOTTI, il 13 e 14 febbraio, tratto all’altezza del civico 94-96, parziale restringimento per lavori di riparazione chiusini rete idrica;

via PARADISO, il 14 febbraio, parziale restringimento regolamentato tramite moviere, per lavori di rinnovo rete gas;

LUNGOLARIO ISONZO, il 14 e 15 febbraio, tratto all’altezza del civico 12, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

via GALANDRA, il 14 e 15 febbraio, tratto all’altezza del civico 25-27, parziale restringimento regolamentato tramite moviere, per lavori di riparazione perdita idrica;

via AI POGGI, il 14 e 15 febbraio, tratto all’altezza del civico 67-69, parziale restringimento regolamentato tramite moviere, per lavori di riparazione perdita idrica;

via PONCHIELLI, il 15 e 16 febbraio, intersezione con via Rossini, parziale restringimento per lavori di riparazione saracinesche;

via MONSIGNOR POLVARA, il 16 e 17 febbraio, tratto all’altezza del civico 27, parziale restringimento regolamentato tramite moviere, per lavori di riparazione perdita idrica;

via GARABUSO, il 16 e 17 febbraio, tratto all’altezza del civico 4 parziale, parziale restringimento per lavori di riparazione perdita rete idrica;

via DIGIONE, dal 16 al 18 febbraio, parziale restringimento per lavori di sostituzione saracinesca e ripristino sede stradale.

