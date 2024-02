BASKET DONNE A2: PER LE PANTERE DI COSTA “5 SU 5” NEL GIRONE DI RITORNO

MANTOVA – Quinta vittoria consecutiva per le pantere della CLV-Costa Masnaga che anche da Mantova tornano a casa con referto rosa e due punti pesantissimi. La compagine mantovana arrivava da un ottimo periodo di forma e lo dimostra la partenza razzo: 6-0 iniziale e 14-6 dopo pochi minuti. Ma le ragazze di coach Andreoli non stanno a guardare e rispondono con un parziale di 2-13 che riporta la gara in equilibrio (17-18 a fine primo quarto).

Nella seconda frazione le brianzole di coach Andreoli partono col piglio giusto e si costruiscono un bel gruzzoletto di vantaggio (25-37) che però non scoraggia le padrone di casa che, con un break di 10-0, si portano sotto di 2 all’intervallo lungo (35-37). Dopo i 15′ canonici di pausa, la partita riprende e rimane tendenzialmente con lo stesso margine per tutta la durata del quarto, con Costa che non permette mai a Mantova di pareggiare o mettere il muso avanti (47-51).

L’ultimo periodo ricalca un po’ le orme della terza frazione con il San Giorgio che non va oltre il -3 (65-68 a 1.30″ dal termine). Le padrone di casa hanno però per ben 2 volte la possibilità di pareggiare, ma il ferro é nemico e Allievi chiude i conti dalla lunetta. Finisce 65-70 per le ospiti.

Buona prova offensiva di Tibè che tiene in piedi le biancorosse soprattutto ad inizio partita (14 punti con un ottimo 7/8 da 2) e di Ravelli (17 punti con 4 triple + 4 assist). Solidissima Nancy N’Guessan che, a dispetto dei soli 2 punti messi a segno, é stata fondamentale nei meccanismi di squadra. Le solite lottatrici Caloro e Allievi completano il quadro.

Prossimo appuntamento domenica 18 alle 18 sul parquet di via Verdi contro Moncalieri ultima forza del campionato a pari punti con la Stella Azzurra Roma.

San Giorgio MantovAgricoltura-CLV-Limonta Costa Masnaga 65-70



SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 19 (7/10, 1/1), Novati* 8 (2/4, 1/5), Llorente* 7 (3/7 da 2), Dell’Olio V. 6 (1/1, 1/2), Nwachukwu, Petronio, Eboigbodin NE, Cremona 3 (0/2 da 2), Bottazzi* 7 (2/3, 1/3), Ranzato NE, Orazzo* 15 (3/6, 1/2), Eppiani NE

Allenatore: Logallo

Tiri da 2: 18/34 – Tiri da 3: 5/13 – Tiri Liberi: 14/20 – Rimbalzi: 28 10+18 (Llorente 8) – Assist: 11 (Orazzo 4) – Palle Recuperate: 12 (Bottazzi 4) – Palle Perse: 27 (Fietta 11)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 17 (1/2, 4/10), Osazuwa 4 (2/3 da 2), Caloro 13 (1/1, 3/8), Gorini, Piatti 9 (1/1, 2/6), N’guessan 2 (0/1 da 2), Allievi* 11 (3/5, 1/4), Bernardi*, Pappalardo*, Tibè* 14 (7/8 da 2)

Allenatore: Andreoli

Tiri da 2: 15/22 – Tiri da 3: 10/30 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 26 9+17 (Ravelli 3) – Assist: 15 (Ravelli 4) – Palle Recuperate: 13 (N’guessan 3) – Palle Perse: 23 (Allievi 8) – Cinque Falli: N’guessan

Arbitri: Di Pilato, Riggio.