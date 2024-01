LE STRADE CON LAVORI IN GIRO PER LA CITTÀ, QUESTA SETTIMANA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 8 a domenica 14 gennaio 2034.

la specifica dei lavori nell'elenco più sotto e in calce la pulizia strade.

via NINO BIXIO, 8 e 9 gennaio, intersezione con via Parini, parziale restringimento per lavori di riparazione saracinesca;

corso EMANUELE FILIBERTO, 8 e 9 gennaio, intersezione via Michelangelo, parziale restringimento per lavori di riparazione perdita idrica;

piazza DIAZ, 9 e 10 gennaio, parziale restringimento per lavori di riparazione perdita acqua;

via PONCIONE, 10 e 11 gennaio dalle 8:00 alle 17:00, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra corso Emanuele Filiberto e via Cimarosa, doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Cimarosa e via Ponchielli e divieto di sosta con rimozione forzata permanente su ambo i lati per lavori di sostituzione saracinesche;

lungolario IV NOVEMBRE, 10 e 11 gennaio, parziale ristringimento del passaggio pedonale fronte lago per intervento di scavo;

Via SASSI, 12 e 13 gennaio, parziale restringimento per lavori di riparazione saracinesca.

Pulizia notturna aree di parcheggio

Il Comune non ha fornito informazioni in proposito, per quanto riguarda la settimana entrante.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371