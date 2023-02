LECCO – Per una volta iniziamo il nostro settimanale racconto delle gesta dei calciatori lecchesi dal pallone in rosa: la copertina lei se la merita tutta, stiamo parlando dell’attaccante di Missaglia in forza alla Juventus Sofia Cantore andata a segno nella sconfitta (2-1) subita dall’Italia di Milena Bertolini tra le mura della campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra, nella seconda edizione del trofeo Arnold Clark Cup.

Entrata in campo al 9’ della ripresa, Cantore al 14’ ha girato in rete di testa un traversone di Bonansea pareggiando temporaneamente il match, davvero una grande gioia personale. In precedenza le azzurre erano state sconfitte nella gara d’esordio dal Belgio (Sofia era rimasta in campo sino al 35’s.t.) con lo stesso risultato; domani ultima uscita del torneo, con l’Italia impegnata contro la Corea del Sud sperando che la tendenza possa essere cambiata.

Nella serie A maschile da segnalare il successo esterno (0-2) della Juventus di Manuel Locatelli a La Spezia, il centrocampista di Galbiate resta in campo 90’. Perde ancora nonostante il cambio in panchina (Paulo Sousa è subentrato a Nicola), la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola sconfitta in casa 0-2 dalla Lazio, il ragazzo è protagonista sino al 30’ s.t. con una prova altamente insufficiente visto che pasticcia in occasione del primo gol con il portiere Sepe e causa il rigore dello 0-2. Domenica 26 febbraio giornata amarcord per Lorenzo, che incrocerà tiro in terra campana con il Monza, squadra con cui ottenne la storica promozione in A nella scorsa stagione.

In serie C, riparte subito il Catanzaro del liernese Riccardo Gatti (lui entra in campo al 22’s.t.) dopo aver subito la prima sconfitta in campionato a Viterbo nello scorso turno; i giallorossi hanno travolto il Monopoli con un tennistico 6-0. Vinche anche il Renate del difensore di Galbiate Marco Anghileri (3-2 al Piacenza) tuttavia per il ragazzo campionato finito dopo la frattura del crociato della scorsa settimana: in bocca al lupo. Vince facile pure l’Entella del meratese Luca Barlocco (90’) che asfalta 3-0 a domicilio il Montevarchi, termina 0-0 Messina-Andria e qui nelle fila ospiti gioca l’intero match il bellanese Andrea Arrigoni. Prosegue il cammino altalenante del Pescara del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo, che impatta 1-1 tra le mura amiche con il Giugliano mentre entra in crisi la Juve Stabia dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’), out 3-0 a Foggia.

Puntatina nel cacio a cinque di serie A2 per riferire del Pagnano: la partita in calendario domenica 5 marzo a Salsomaggiore Terme con la Sampdoria verrà trasmessa (alle 20.45) sui canali Sky, davvero una bella soddisfazione per il team lecchese.

