LECCHESI NEL PALLONE. IL ‘LOCA’ IN VETTA, CROLLO INTERNO DEL RENATE

LECCO – Grazie al doppio 3-0 rifilato a Sassuolo e Lecce la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (l’Inter è rimasta ferma per gli impegni in supercoppa italiana) sale temporaneamente in testa alla classifica di serie A. Nella gara casalinga con il Sassuolo Locatelli ha disputato 90’ bissandoli anche nello 0-3 di Lecce. Tre punti li intasca pure il Milan corsaro 2-3 a Udine, tra i rossoneri non convocato a sorpresa il difensore di Annone Davide Bartesaghi impiegato invece 90’ nella sconfitta rimediata dalla Primavera a Bergamo (1-0) con l’Atalanta. Notizie dell’ultimo minuto danno in chiusura il trasferimento con la formula del prestito dello stesso ragazzo al Frosinone, anche se sembra aprirsi la pista svizzera del Losanna collocazione tuttavia poco gradita dal giocatore.

In serie C, è tornato alla vittoria dopo sette turni il Monopoli del meratese Luca Barlocco (entra in campo dal 21’della ripresa) che batte tra le proprie mura 1-0 il Potenza. Impatta 0-0 a Gongorzola la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina per lui) con l’Atalanta Under 23, perde invece l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) a Zanica 1-2 con il Firenzuola, ko la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (impiegato dal 17’s.t.) superata 2-1 a Sorrento. Infine vero e proprio tracollo a Meda del Renate del galbiatese Marco Anghileri (90’) che subisce la manita (1-5) dalla Pergolettese, un brusco stop per la squadra allenata dal tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo reduce tra tre successi consecutivi.

Tempo di mercato anche in C, intanto la Turris di “Scacca” dopo la sconfitta con il Sorrento ha esonerato l’allenatore Bruno Caneo; trova lavoro l’ex allenatore del Lecco Marco Gaburro che si accasa a Olbia sostituendo Greco dove trova la punta ex Olginate Andrea Bianchimano. L’ex attaccante del Lecco e figlio d’arte Simone Ganz è un nuovo calciatore del Pontedera, mentre il Renate acquista Francesco Vassallo dal Monopoli.

In serie A femminile bel successo esterno per la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore (protagonista sino al 33’s.t) che vince 0-1 a Sassuolo, intanto la ragazza ha recentemente prolungato il suo contratto in maglia bianconera sino al giugno del 2026. In netta crisi il Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (panchina) che perde il derby esterno con il Milan 3-2 dopo essere stato sotto di tre gol. Un Como che mantiene sempre il quinto posto in classifica ma ormai senza vittoria dallo scorso 11 novembre quando superò 2-1 l’Inter, nelle ultime sette gare le lariane hanno raccolto solo due miseri punticini. Classifica: Roma 36, Juventus 33, Fiorentina 31, Inter 20, Como, Sampdoria 15, Sassuolo 14, Milan 13, Pomigliano 5, Napoli 3. Prossimo turno, Como-Sassuolo, Juventus-Fiorentina.

Alessandro Montanelli