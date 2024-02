LECCHESI NEL PALLONE. LA TURRIS DI SCACCABAROZZI UNICA GIOIA LOCALE

LECCO – Appuntamento serale per la Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli che ospita oggi alle 20.45 l’Udinese con l’obiettivo di non perdere altro terreno dalla capolista Inter. In caduta libera la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola sconfitto in casa nello scontro salvezza con l’Empoli (1-3), il ragazzo al rientro dopo tre settimane viene impiegato dal 13’ del secondo tempo-peccato abbia subito una botta tutta da valutare al ritorno dopo un infortunio. In serie B torna attivo dopo oltre un mese di stop causa degli intoppi fisici, l’esterno in forza allo Spezia residente a Chiuso Salvatore Elia, a Terni il ragazzo entra in campo dal 19’ della ripresa nel match pareggiato 1-1.

Scendiamo di categoria occupandoci del sostanzioso menù da sempre proposto dalla C. Vince finalmente la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (gioca sino al 30’s.t.) superando 2-0 il Foggia, per il resto solo sconfitte partendo dal 3-0 rimediato dalla Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) ad Arzignano. Perde anche il Renate del galbiatese Marco Anghileri (0-1) a Meda contro il Lumezzane, il capitano delle pantere viene sostituito dal mister di Cesana Brianza Alberto Colombo al 39 s.t.. Torna con i piedi sulla terra l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti dopo il prestigioso successo ai danni della capolista Mantova, i bergamaschi vengono infatti battuti a Legnago 2-1 e il difensore viene sostituito al 24’della seconda frazione di gioco. Infine il Monopoli del meratese Luca Barlocco raccoglie un k.o. interno (1-3) nel match con la capolista Juve Stabia Barlocco subentra dal 16’s.t..

Nemmeno il tempo di rifiatare e si torna in campo nel turno infrasettimanale, domani il calendario propone Albinoleffe-Atalanta Under 23, Giana Erminio-Legnago e Triestina-Renate. Mercoledì avremo Virtus Francavilla-Turris e giovedì Foggia-Monopoli. Quindi tra sabato e lunedì si incontreranno Renate-Vicenza, Virtus Verona-Albinoleffe, Pro Vercelli-Giana Erminio, Monopoli-Latina e Turris-Potenza.

Tanta carne al fuoco anche per la serie A femminile, da prima la coppa Italia- competizione in cui la Juventus della missagliese Sofia Cantore superando 1-0 dopo lo 0-4 dell’andata, la Sampdoria del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri (al rientro dopo un grave infortunio) ottiene il lasciapassare alle semifinali, dove incontrerà la Fiorentina che ha avuto la meglio ai rigori ai danni dell’Inter. L’altro accoppiamento vede di fronte Milan e Roma. Per quanto concerne il campionato goleada della Juventus a Biella al cospetto del Como (5-0) e se tra le lariane il portiere di riserva, la mandellese Astrid Gilardi è rimasta in panchina nelle fila bianconere Cantore (90’) è stata eletta la migliore in campo, suoi i due assist grazie a cui la Juve ha terminato avanti il primo tempo 2-0 e un match da assoluta protagonista, le hanno consegnato la palma della più brava. Intanto un doppio appuntamento attende le ragazze in campionato; mercoledì a Seregno (15.00) il Como ospita la Fiorentina, mentre la Juve sarà ricevuta dall’Inter. Sabato invece avremo Juventus-Napoli e Pomigliano-Como. Classifica: Roma 45, Juventus 37, Fiorentina 36, Inter 26, Sassuolo 23, Como, Sampdoria 18, Milan 15, Pomigliano 6, Napoli 3.

Alessandro Montanelli