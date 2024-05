METEO. CIELO COPERTO E PIOGGE DEBOLI SUI RILIEVI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Piogge pomeridiane e serali venerdì sui settori pedemontani, alpini e prealpini in concomitanza con l’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Francia potrà favorire un flusso umido occidentale o sudoccidentale e piogge deboli o rovesci sparsi che si potranno verificare anche in modo irregolare nella giornata di sabato.

Venerdì 3 maggio cielo in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili nella notte sul nordovest, in attenuazione ed esaurimento al mattino; dal tardo pomeriggio deboli anche a carattere di rovescio sui settori pedemontani e prealpini, non esclusi in serata in locale estensione anche alla pianura. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime in calo, massime in rialzo. Zero termico a circa 2200 metri, in rialzo dal pomeriggio a 2500 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Sabato 4 maggio cielo in montagna da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte sui settori alpini.

Precipitazioni in montagna deboli o molto deboli al più sparsi nel corso della giornata. Neve oltre 2000 metri. Temperature minime in lieve rialzo, massime stazionarie. Zero termico tra 2200 e 2500 metri. Venti in montagna deboli da nord o in rinforzo in Valchiavenna.

Domenica 5 maggio in montagna addensamenti al mattino sui rilievi di confine, in estensione nella seconda parte della giornata anche alla fascia prealpina e in intensificazione in serata. Precipitazioni deboli possibili sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico tra circa 3000 e 3200 metri.

Venti in montagna deboli da sud.

Tendenza per lunedì 6 maggio: lunedì irregolarmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili sui rilievi. Minime in lieve rialzo, massime senza variazioni di rilievo. Venti da sud in montagna.

Fonte Arpa Lombardia