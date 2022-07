LECCO – A un paio di settimane dal ritorno in campo (escluso il turno di Coppa Italia), in vista della stagione 22/23 anche i calciatori lecchesi stanno lucidando al meglio muscoli e scarpini in attesa dello starter. In verità due di essi sono ancora in attesa di sistemazione: Andrea Arrigoni cerca una nuova collocazione dopo la grave situazione finanziaria del “suo” Teramo e per il 33enne centrocampista di Bellano si potrebbero aprire le porte del Lecco; in cerca di alloggio anche il terzino Andrea Adamoli, nell’ultimo campionato a Sesto San Giovanni, ma rientrato all’Empoli dal prestito.

Restando in Lega Pro tante le conferme: il liernese Riccardo Gatti a Catanzaro, il meratese Luca Barlocco all’Entella, veste ancora il nerazzurro del Renate il galbiatese Marco Anghileri così come resta a Castellamare di Stabia l’olginatese Jacopo Scaccabarozzi. In serie B ha cambiato maglia l’attaccante di Maggianico Salvatore Elia trasferitosi dal Benevento al Palermo: la sinergia esistente dunque tra lo stesso e mister Fabio Caserta che lo volle con lui a Juve Stabia, Perugia e Benevento si è esaurita. In cadetteria vi è salito anche l’ex bluceleste Antonio Pergreffi, a Modena, mentre gli altri ex Lecco attualmente si difendono a Frosinone (Ciano), Catanzaro (Martinelli), Carlini invece dopo anni trascorsi in Calabria insieme al difensore si è recentemente accasato Monterosi, sempre in serie C.

In Serie A il galbiatese Manuel Locatelli è alla caccia della definitiva consacrazione nel mondo Juventus, difficile e sfortunata invece la storia del difensore della Bonacina di Lecco in forza alla Sampdoria Andrea Conti ancora alle prese con una serie di stop fisici, la ripresa dovrebbe avvenire non prima di settembre. Continua a Salerno il cammino del 20enne centrale difensivo di Casatenovo Lorenzo Pirola, lo scorso anno promosso in A con il Monza, è stato “parcheggiato” con la formula del prestito dall’Inter al team granata. E così dopo l’esordio nella massima serie avvenuta il 16/7/20 a Ferrara quando mister Antonio Conte lo mandò in campo al 79’ (uscì Candreva) in Spal-Inter 0-4 quest’anno il ragazzo sotto le ali di Davide Nicola ha la concreta chance di maturare esperienza anche tra i big del pallone.

Due i tecnici lariani ai nastri di partenza, entrambi in C, stiamo parlando del mister di Oggiono Lorenzo D’Anna confermato a Trento e del trainer di Cesana Brianza Alberto Colombo, la scorsa stagione a Monopoli e ora alla guida di una super serie come il Pescara. A proposito di abruzzesi, l’altro giorno a Palena (Chieti) i ragazzi di Colombo hanno superato in amichevole (2-1) la formazione dell’Adana Demirspor (massima categoria turca), allenata da Vincenzo Montella tra le cui fila milita Mario Balottelli. Una bella soddisfazione anche se si tratta di calcio d’estate, ricordiamo infatti che successivamente la truppa pilotata dall’aereoplanino ha costretto sul 2- 2 il Napoli di Luciano Spalletti.

Parentesi Coppa Italia Freccia Rossa: due compagini a noi interessate saranno ai nastri di partenza domenica 31 luglio. Il Palermo di Elia riceve a domicilio la Reggiana, mentre il Catanzaro di Gatti e Martinelli è ospite del Modena con gara di sola andata e sul campo della formazione di serie B, in caso di parità dopo i supplementari verranno battuti i tiri di rigore.

Alessandro Montanelli