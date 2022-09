LECCO – Fermi per le nazionali i campionati di serie A e B, “binocolo” puntato a 360 gradi sulla C. Un turno disputato interamente nella giornata di sabato per favorire l’afflusso al voto. Giornata all’insegna dell’ X per i nostri calciatori: ben cinque i pareggi, di cui tre con una sola rete per parte. Vediamoli in dettaglio.

Iniziamo dall’1-1 uscito tra Pro Patria e Renate in terra bustocca. Nelle fila ospiti i soliti 90’ per il capitano delle pantere e galbiatese Marco Anghileri, un pari strappato con i denti e ottenuto dai nerazzurri al 43’s.t.. Quindi ecco l’1-1 tra Andria e Picerno, nelle fila pugliesi gioca 90’ un altro capitano, il difensore di Bellano Andrea Arrigoni. A chiudere il trittico ecco l’1-1 interno conseguito dal Trento del mister di Oggiono Lorenzo D’Anna contro la Triestina. Finisce senza gol Gubbio-Entella, in questa circostanza negli ospiti torna a giocare 90’ il meratese Luca Barlocco. 0-0 bissato in Juve Stabia-Viterbese, nelle fila campane resta in campo sino al 15’ della ripresa il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi.

Due le vittorie, entrambe eclatanti, partendo dallo 0-4 esterno inflitto dal Pescara dell’allenatore di Cesana Brianza Alberto Colombo al Foggia. Vince 3-0 tra le mura amiche invece la capolista Catanzaro del liernese Riccardo Gatti (lui resta in panchina) che asfalta il Messina.

In serie B da segnalare il viaggio del Palermo a Manchester, i rosanero di mister Eugenio Corini e dell’attaccante di Maggianico Salvatore Elia approfittando della sosta si sono recati in Inghilterra per un allenamento congiunto (quattro giorni) insieme al Nottingham Forest, sul campo dall’allenamento del Manchester City. Ad osservare i siciliani un personaggio del calibro di mister Pep Guardiola. Occasione anche l’amichevole organizzata con il Nottingham, formazione di serie A inglese dai trascorsi importanti, considerando che la stessa può vantare nel suo invidiabile palmares uno scudetto, due coppe dei Campioni, due coppe d’Inghilterra, quattro coppe di Lega, una super coppa Inglese e una super coppa europea, il tutto nella decade che intercorre a fine anni settanta e ottanta. Per la cronaca la gara è stata vinta 1-0 dal Palermo, buono l’apporto di Elia andato vicino al gol al 34’ del primo tempo quando una sua conclusione è stata respinta solo dalla traversa.

In serie A femminile si è fermata sull’1-1 a Sassuolo la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore, entrata in campo al 20’ della ripresa. Spezza il tabù e ottiene il primo punto in classifica il Como (2-2 a Pomigliano), azzurre che riprendono la partita al 44’s.t. dopo l’ iniziale vantaggio, entrambe le formazioni conseguono il primo punto in campionato al pari del Sassuolo, che come raccontato ha a sorpresa imposto lo stop alle bianconere. Prima sconfitta in campionato invece per la Sampdoria ed ex capolista del difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri (disputa l’intero match) che cede 0-2 all’Inter sul terreno amico di Bogliasco.

Classifica: Inter 10, Roma Fiorentina e Samp 9, Juventus 8, Milan 6, Parma 3, Pomigliano, Como, Sassuolo 1. Prossimo turno; Como – Inter (venerdì a Seregno alle 19), sabato Milan- Samp, Juventus – Pomigliano.

Alessandro Montanelli