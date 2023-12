I LECCHESI NEL PALLONE. TORNA A VINCERE LA TURRIS DI ‘SCACCA’, IL NEWCASTLE SU PIROLA?

LECCO – Andate agli archivi le ultime gare del 2023, esclusa la massima serie, dal 6 gennaio 24 con la ripresa della serie C (girone di ritorno) inizia il nuovo anno e la B tornerà ad esibirsi dal 12 dello stesso mese. Non resta dunque che documentare i vari incontri disputati, in A la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (in campo sino al 9’ della ripresa) viola il terreno del Frosinone 1-2, termina 2-2 Salernitana-Milan, nelle fila amaranto gioca sino al 17’s.t. il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, resta in panchina tra i rossoneri l’annonese Davide Bartesaghi.

In B nel doppio appuntamento infrasettimanale lo Spezia del ragazzo di Chiuso Salvatore Elia cade pesantemente a Cittadella (4-1), lui gioca 90’, in seguito i liguri impattano 1-1 a domicilio con il Modena e in questa occasione Elia viene sostituito al 40’ del secondo tempo. In entrambi i match Elia risulta tra i migliori interpreti. La Sampdoria del giocatore della Bonacina Andrea Conti ( due volte in panchina) prima cede al Ferraris 2-3 alla Feralpisalò quindi ancora in casa stavolta divide la posta (1-1) con il Bari.

In serie C torna a sorridere la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi, dopo un lungo digiuno durato ben 10 partite (sei sconfitte e quattro pareggi) i campani regolano sul proprio campo il Brindisi 3-1 regalandosi delle feste serene. Jacopo viene buttato nella mischia dal 35’ della ripresa. Gioisce anche il Renate del galbiatese Marco Anghileri (entra al 14’ s.t) che batte 1- 0 a Meda il Trento, primo sorriso in nerazzurro del nuovo tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo che, dopo lo sfortunato esordio di Gorgonzola dove il Renate perse 2-1, trova i tre punti sotto l’albero. Cade invece l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (in campo sino al 14’ s.t), superato in trasferta 3-1 dal Lumezzane, infine vince la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) corsara 0-1 a Crema con la Pergolettese.

Siamo dunque arrivati a metà del percorso ed è tempo di bilanci. Nel gruppo A campione d’inverno il Mantova allenato dall’ex attaccante del Lecco Davide Possanzini a quota 47, segue l’imbattuto Padova a 43, la Triestina a 39, bene l’ Atalanta Under 23 e la neopromossa Giana Erminio di Pirola a braccetto sul quinto gradino con 30 punti all’attivo, decimo l’Albinoleffe di Gatti in compagnia di Lumezzane e Trento (25), 14esimo il Renate (23) ultima l’Alessandria (13). Nel girone C in vetta c’è la Juve Stabia (42), a seguire Casertana (35), Picerno e Avellino (34), Taranto (33), quindicesima la Turris di Scaccabarozzi (20), chiude la fila il Monterosi con soli 10 punti.

Intanto il calciomercato di gennaio è ormai alle porte (si parte il 2), e in tal senso si vocifera di un interessamento del Newcastle verso il difensore della Salernitana Pirola, ormai tramontata la pista Roma (dovrebbe approdare Bonucci) il team inglese sta sondando l’ipotesi menzionata anche se difficilmente il ragazzo lascerà Salerno, almeno sino al termine del campionato in corso. Per quanto riguarda il Lecco un nome in uscita: quello di Zambataro destinato alla Torres.

Alessandro Montanelli