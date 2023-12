“AMICI LECCO-VANADZOR”: RACCOLTA FONDI PER LA POPOLAZIONE ARMENA

LECCO – L’associazione “Amici Lecco-Vanadzor Italia Armenia” ha lanciato una campagna di informazione e di raccolta fondi che durerà il tempo necessario per raggiungere gli scopi e le finalità solidali con la popolazione armena costretta forzatamente ad abbandonare le proprie case, le loro terre ancestrali, scacciate dal Nagorno-Karabakh dal governo dell’Azerbaijan.

Un grazie particolare va agli studenti dell’Istituto Leopardi di Lecco che si sono prodigati con varie attività alla raccolta fondi, raggiungendo la somma di 770 euro, versati sul fondo appositamente aperto alla Fondazione Comunitaria del Lecchese. Le somme che verranno raccolte saranno destinate alla “scuola dei mestieri” forzatamente chiusa a Stefanakerkh, ex capitale del Nagorno, e dedicata alla scrittrice Antonia Arslan, che verrà ricostruita a Yerevan.

Inoltre l’associazione favorirà la promozione della lingua e cultura italiana in Armenia sostenendo il progetto già intrapreso dalla scuola di Vanadzor. È un esempio significativo che l’associazione vorrebbe fosse replicato anche in altri Istituti e scuole della provincia lecchese. La campagna raccolta fondi proseguirà per tutto l’anno prossimo e troverà un sostegno della associazione per informare gli studenti e promuovere tra loro oltre ai contatti didattici anche degli scambi e visite di reciproca conoscenza.