LECCO-BARI 1-0, BUSO FIRMA L’IMPRESA PER I BLUCELESTI CONTRO UNA ‘GRANDE’

LECCO – Ancora tre punti per un Lecco che batte l’ennesima “big”: questa volta è toccato in sorte al Bari di Pasquale Marino. Il team di Bonazzoli (foto a destra) regola i pugliesi con un tiro dal limite dell’area avversaria di Buso, al 25′ della ripresa.

Prima del fischio iniziale esposto dai tifosi blucelesti uno striscione dedicato al dramma della morte di Emanuela Perinetti, manager 34enne figlia del D.S. Giorgio. Testo: “Direttore, vicini al tuo dolore“.

Stavolta dunque a pagare dazio al Rigamonti-Ceppi tocca al Bari di Marino, un successo legittimo anche se non si è vista una grandissima partita – tanta intensità, questo sì, ma gioco un pochino scadente.

Primo tempo con il “veleno nella coda“; ad accendere una prima frazione di gioco soporifera, dove i portieri di Lecco e Bari hanno conservato la loro difesa assolutamente linda, ci ha pensato su tiro da fermo al 43’ il bluceleste Crociata la sua punizione dal limite andata a cogliere la traversa a Brenno decisamente battuto. Pochi sussulti quindi nei 45’ iniziali, certo si è combattuto a centrocampo con grinta e determinazione tuttavia davvero pochi gli spunti da menzionare.

Nella ripresa i locali prendono in mano le redini del match e al 25’ trovano il gol partita; il portiere smanaccia un traversone, palla che arriva nei pressi di Buso che con un rasoterra dal limite fa secco Brenno, per il bluceleste la quarta gioia in stagione. In seguito l’aquila controlla la sterile reazione pugliese, andando a un passo dal raddoppio in zona recupero (46’) con Caporale, ottimo il riflesso di Brenno in angolo. Poi al 48’ è bravo Saracco a salvare su una incursione dei galletti, finisce 1-0 ed è giusto così.

Intanto la classifica inizia a sorridere al Lecco, dopo una partenza-horror (1 punto in sette gare) il team manzoniano è salito al 14esimo posto in graduatoria a braccetto con Reggiana e Sampdoria a quota 16, a due lunghezze della decima piazza occupata dal trio Bari, Brescia e Pisa. E sabato, trasferta al Ferraris di Genova con la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Alessandro Montanelli

LECCO-BARI 1-0

Primo tempo 0-0

MARCATORE Buso (LC) 25′ st

LECCO (433) Saracco; Lemmens, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti (1′ st Galli), Crociata; Lepore (18′ st Di Stefano), Novakovich (32′ st Eusepi), Buso (40′ st Agostinelli).

A disposizione Bonadeo, Giudici, Tordini, Battistini, Pinzauti, Donati, Marrone, Boci.

All. E. Bonazzoli.

BARI (433): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (31′ st Aramu), Benali, Acampora; Achik (31′ st Morachioli), Nasti (12′ st Diaw), Sibilli.

A disposizione Pissardo, Zuzek, Pucino, Matino, Frabotta, Astrologo, Edjouma, Bellomo, Benali, Akpa-Chukwu, Aramu, Morachioli).

All.: P. Marino

ARBITRO Baroni della sezione AIA di Firenze

SPETTATORI 3.033 paganti (823 ospiti), 1.845 abbonati. 4.878 totali, incasso di 74.000 euro.