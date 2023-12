SAN NICOLÒ. APPELLO PER LECCO RICORDA I 10 ANNI DAL RESTAURO DELLA STATUA A LAGO

Ci stiamo avvicinando alla ricorrenza di San Nicolò.

Quest’anno Appello per Lecco vuole ricordare questa festa cittadina attraverso alcuni scatti che hanno portato al restauro della statua del Santo patrono nel novembre del 2013.

Sono passati ben dieci anni, Appello per Lecco si fece carico delle spese, delle incombenze burocratiche, del restauro magistralmente effettuato dal maestro Giacomo Luzzana e della responsabilità di rimuovere e ricollocare la statua con l’ausilio di un elicottero per poter procedere al restauro con foglie di “oro zecchino”. La statua restaurata fu portata per alcuni giorni nella Basilica dedicata proprio al Santo.

Quell’intervento voluto e promosso da Appello per Lecco consente a dieci anni di distanza di ammirare il nostro protettore in mezzo al lago senza che il tempo ne abbia scalfito, in alcun modo, la bellezza. La statua ha ricevuto un trattamento esemplare e si vede nella resistenza della tenuta e brillantezza che ancora oggi possiamo ammirare.

Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto come associazione per i restauri del compendio monumentale di San Nicolò, dell’abate Stoppani e di Alessandro Manzoni, siamo certi che il 6 dicembre con la tradizionale benedizione che riceverà dal prevosto di Lecco sarà per noi e per la comunità una gioia ricordare il numeroso corteo e la posa del Santo nel decennale del restauro, grazie al contributo di tanti volontari che con abnegazione hanno lavorato senza risparmiarsi per ridare dignità alla statua del nostro protettore.

Appello per Lecco