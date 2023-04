MALGRATE – Sconfitta pesante per la Lecco Basket Women nell’ultimo turno casalingo della stagione. La squadra di Canali si è arresa alla vice capolista Broni dopo aver combatutto alla pari per 30′, poi nell’ultimo quarto il crollo verticale che ha portato ad un passivo di 20 punti, sin troppo severo per il quintetto lecchese.

LA CRONACA

Partono meglio le blucelesti ad inizio gara spinte dalla buona difesa che limita le pavesi. La tripla di Nava e il canestro in contropiede di Scola portano al 11-6 del 8′, poi nel finale di frazione Broni risponde dal perimetro con Rognoni e Carbonella per il sorpasso sul 11-12. La gara resta aperta anche dopo un tentativo di allungo della squadra ospite con Romice che firma il 13-18 del 16′ che viene subito respinto da 6 punti di fila di Oddo con 3 liberi per il 21-20. Alla fine Broni dalla lunetta con Noci che fa 4/4, va al riposo sul 23-26. L’inerzia della gara si sposta dalla parte di Broni a metà del terzo periodo dove si mette in luce la play Maniero che infila 6 punti consecutivi che spezzano l’equilbrio portando Broni sul 30-39. Lecco prova a rispondere ma viene bloccato dall’attenta difesa di coach Bacchini e così le pavesi chiudono il terzo periodo avanti di 11 lunghezze sul 33-43. La LBW tenta il tutto per tutto nell’ultimo periodo ma la rimonta si spegne subito quando la squadra perde per falli Colombo e Oddo. Dal 39-46 è un monologo della vice capolista con Rognoni che segna ben 11 punti regalando alla sua squadra una vittoria che la tiene in corsa per la seconda posizione della classifica alle spalle di Melzo.

Per Lecco un congedo amaro dal proprio pubblico dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il commento a fine gara di coach Canali: “Il risultato è bugiardo, rispetto alla prestazione che abbiamo offerto per 30′ durante i quali la squadra ha giocato quasi alla pari contro la seconda forza del campionato. Poi nell’ultimo periodo siamo schiantate, subendo di fatto un gap eccessivo e questo è l’unico rammarico. Era l’ultima partita in casa, ci tenevamo a fare bene e so che lo abbiamo fatto più di quanto reciti il tabellone finale. Complimenti a Broni, che merita sicuramente il posto che occupa in classifica e a cui aguro il miglior finale di stagione possibile”.

Sabato prossimo alle 19.30 la LBW giocherà in trasferta sul campo della Futura Milano, compagine a caccia di punti per la salvezza.

LBW – Broni Accademy 41-61

(parziali: 11-12, 23-26, 33-44)

LBW: Aondio 3, Chitelotti 2, Capaldo, Scola 5, Donghi, Colombo, Oddo 14, Nava 7, Benzoni 2, Rota, Ciceri, Mandonico 8. All.: Canali.

Broni Accademy: Maniero 8, Carbonella 5, Canevari 3, Fumagalli 2, Trovato 6, Noci 6, Strozzi 4, Quintiero 3, Vujovic 6, Rognoni 14, Romice 4. All.: Bacchini.