LECCO – Terza vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women che si impone 67-46, ma fatica più del previsto per aver ragione di un Villaguardia che è riuscito a dare del filo da torcere alla formazione bluceleste.

Partita carica di intensità da ambo le parti con le lecchesi che partono contratte perdendo molti palloni in attacco. Manca anche il tiro da fuori e così il match prosegue in equilibrio fino all’inizio del secondo periodo dove con una improvvisa accelerazione, la LBW prende un vantaggio in doppia cifra che conserva fino all’intervallo (35-21).

La partita sembra indirizzata verso la squadra di casa ma alcune disattenzioni riportano le ospiti al -6 (39-33 al 27′). Qui arriva la svolta definitiva della gara con un break di 24-0 che spinge le blucelesti sul +30 (63-33) grazie a una difesa ermetica che non concede più nulla alle ospiti. Match in cassaforte e testa alla prossima partita in trasferta con Cantù in programma domenica 29 ottobre alle 19:15. La nota negativa della serata arriva però dall’infortunio di Rota caduta a terra malamente durante un’azione di gioco. L’entità verrà valutata in settimana dopo gli accertamenti medici.

A fine gara coach Canali ha analizzato la partita rivolgendo un pensiero alla giocatrice infortunata. Ecco le sue dichiarazioni: “Come prima cosa, un pensiero ad Ale Rota sperando che l’infortunio patito al ginocchio si riveli non preoccupante. La partita è stata intensa, fisica e agguerrita. Il primo quarto ci ha visto imprecise in attacco, e pur producendo volume di gioco, non abbiamo concretizzato abbastanza, mentre nel secondo periodo, alzando i toni della difesa, siamo riuscite a giocare più in ritmo, recuperando possessi preziosi convertiti in contropiede. Abbiamo abbassato un po’ la soglia di attenzione nel terzo periodo e le avversarie sono state brave a rifarsi sotto fino al -6, ma li sono state bravissime le mie ragazze a reagire con energia e lucidità, con un controparziale di 24-0 che ha permesso di rimettere la partita sui nostri binari. Anche oggi le percentuali da fuori non sono state positive (3/13 dai 3 punti), ma abbiamo sempre preso tiri giusti, dobbiamo lavorare tanto per diventare più affidabili dalla distanza. Ora testa al prossimo match in trasferta a Cantù, dove dovremo farci trovare pronte”.

LBW-Villaguardia 67-46

(15-10, 35-21, 50-33)

LBW: Bassani 16, Aondio 13, Chitelotti 2, Galli 2, Donghi 7, Davide 10, Oggioni 3, Oddo 1, Ratti 2, Ciceri, Rota 2, Capellini 9. All.: Canali.