Una delegazione di cittadini ieri, giovedì 9 marzo, mi ha consegnato una petizione con cento firme autografe dove chiedono “in relazione ai numerosi incidenti avvenuti, una immediata manutenzione di strade e segnaletica orizzontale, in particolare delle strisce pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni”.

Mi hanno detto di aver deciso di raccogliere le firme perché sentono questo problema come essenziale e urgente per la sicurezza dei cittadini e hanno trasferito a me la petizione dopo aver sentito i miei reiterati interventi sulla questione. Questa mattina ho promesso loro che andrò a protocollare la loro petizione per far giungere la loro voce e la loro richiesta al sindaco e agli assessori competenti.

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare di Appello per Lecco