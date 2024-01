CAMMINO INTERRELIGIOSO LECCO, IN 500 PER INVOCARE LA PACE NEL MONDO

LECCO – “Mai come ora c’è bisogno di riunirsi intorno alla pace”. Parole del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni in occasione del “Cammino interreligioso per invocare la pace” che ha visto partecipare sabato pomeriggio all’iniziativa in grado di riunire le comunità cattolica, ortodossa e musulmana di Lecco.

“Preoccupati per i conflitti in corso e sollecitati dal nostro vescovo” gli organizzatori hanno pensato di proporre un cammino per la pace, costruito insieme alle comunità religiose della città – partendo da via Seminario a Castello per camminare fino alla piazza all’interno del centro commerciale ‘Meridiana’.