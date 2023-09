LECCO – Venerdì 29 settembre, alle 18 alla biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco, la presentazione del libro di Angelo Caleca “Al servizio dell’Italia e del Papa. Le tante vite di Bernardino Nogara”. Il libro narra della vita dell’illustre bellanese, ingegnere, uomo d’affari, diplomatico italiano e finanziere vaticano.

Bernardino Nogara iniziò la sua carriera da giovane ingegnere minerario in Lombardia, in Galles e nell’Impero Ottomano. A Costantinopoli ebbe incarichi di rilievo per conto del governo italiano e divenne diplomatico e finanziere. Partecipò alle conferenze di pace di Versailles, Sèvres e al Piano Dawes. Nel 1929 si trasferì nella Città del Vaticano, chiamato da Pio XI a gestire le finanze della Santa Sede, posizione che ricoprì per 25 anni. Ma la sua biografia non trascura la dimensione privata, essenziale per capire le motivazioni dell’azione di un uomo la cui opera ha lasciato un segno nella storia d’Italia e della Santa Sede.

“Una nuova occasione per conoscere e approfondire la storia del nostro territorio: in questo caso il tema è la vita di un illustre bellanese che ha dato il suo contributo ad alcuni importanti eventi storici della nostra epoca – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Ci auguriamo che questa iniziativa, che trova spazio nei cicli di presentazioni di libri promossi dalla biblioteca civica, sia di arricchimento per un pubblico indistinto, amanti e appassionati di storia e lettura, ma anche persone che intendono avvicinarsi alla conoscenza delle vicende del nostro territorio”.