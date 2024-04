LECCO – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti nel capoluogo per un incendio scoppiato negli scantinati di un condominio in via Bronzetti, nel rione cittadino di Belledo.

L’allarme verso le 11 di questa mattina. I pompieri, sul posto con una autopompa serbatoio, hanno raggiunto i locali interrati fermando il propagarsi delle fiamme.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora.

RedCro