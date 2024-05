LECCO: LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI PER LA FESTA DELLO STUDENTE

LECCO – Venerdì 31 maggio in piazza Garibaldi la Consulta degli studenti, in sinergia con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco e in collaborazione con il Comune di Lecco, promuove l’annuale Festa dello studente, che inizierà alle 16.30 con la presentazione e il saluto della presidente della Consulta studentesca e proseguirà con uno spazio dedicato ai ragazzi vincitori del “Premio letterario di Narrativa e Poesia Livia Dean”.

Alle 18 il sindaco di Lecco consegnerà la Costituzione Italiana ai giovani di Lecco che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel 2024 (circa 400 ragazzi). Il momento sarà accompagnato dal gruppo musicale del Liceo Grassi di Lecco. Al termine di questo momento istituzionale, dalle 19 circa e fino alle 22.30, la serata proseguirà in musica con le esibizioni di Morgana, Maik, Sawaefresh e Unsettled.

A fare da contorno alle festa, dalle 16.30 alle 19, in piazza Garibaldi saranno inoltre allestiti gli stand dei lavori e delle opere realizzate durante l’anno dalle scuole e dagli altri enti partecipanti. In particolare, saranno presenti i pannelli della mostra “Capolavoro per Lecco” e il camper del tavolo di Lecco della “Giustizia restorativa”.

Maggiori informazioni si possono trovare a questo collegamento.