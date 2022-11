LECCO – Le scuderie di Villa Manzoni tornano a ospitare la tradizionale mostra di presepi, allestita della sezione lecchese dell’Associazione Italiana Amici del Presepio (AIAP) in collaborazione con il Si.M.U.L., e giunta alla sua undicesima edizione. La mostra sarà visitabile da domenica 4 dicembre a domenica 15 gennaio 2023 il martedì, dalle 10 alle 14, e da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 18. Le scuderie di Villa Manzoni rimarranno chiuse tutti i lunedì e il giorno di Natale, mentre osserveranno aperture straordinarie lunedì 5, martedì 6 e lunedì 26 dicembre, e domenica 1 gennaio, dalle 14 alle 18. Per l’ingresso è previsto un biglietto ridotto al costo di 2 euro (bambini fino a 6 anni gratis).

La principale novità di questa edizione è proprio il ritorno dell’esposizione presso il polo museale di Villa Manzoni, dove erano state allestite le prime edizioni dell’iniziativa. Oggetto dell’esposizione sarà una serie di presepi tradizionali e diorami sulla Natività. Le numerose opere presepiali, tutte inedite per la città di Lecco, troveranno posto negli ampi e accessibili spazi delle scuderie a piano terra.

La mostra sarà inaugurata sabato 3 dicembre alle 17, e sarà inoltre arricchita da una seconda sezione, allestita nella cappella privata della Villa: qui troveranno spazio numerosi ‘pastori’ realizzati dallo scultore partenopeo Giuseppe Ercolano. Alle statue tradizionali, realizzate in stile ‘700 napoletano, si uniscono soggetti raffiguranti personaggi legati alla storia del Lario e alla tradizione manzoniana. Alcune figure trovano posto all’interno di un grande presepe ambientato sulla sponda occidentale del Lario, in un connubio tra l’arte napoletana, la storia locale e la secolare tradizione presepistica. Alla collezione si aggiunge inoltre una scena della Natività realizzata con statue alte 120 cm, che è stata esposta, tra gli altri luoghi, anche in Palazzo Montecitorio.

“Con l’edizione 2022 celebriamo il grande ritorno a Villa Manzoni della molto attesa mostra di presepi e diorami, ormai parte fondamentale della tradizione natalizia lecchese – ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza -. Anche quest’anno, l’esposizione vedrà il protagonismo di importanti presepisti, che danno rilievo all’istituzione rappresentata dal presepe e testimoniano il valore artistico della tradizione artigianale. Invitiamo tutti i lecchesi e non a cogliere l’occasione per godere, inoltre, della peculiarità di questi presepi: un perfetto connubio tra la lunga tradizione presepistica e la storia locale, data la presenza dell’immaginario lariano”.