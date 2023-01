LECCO – Una nuova ordinanza del Comune di Lecco revoca il divieto di transito sui sentieri montani coinvolti dalla frana verificatasi il 9 dicembre 2022 sulla SS36 DIR all’imbocco della galleria in località ‘Passo del Lupo’.

Tornano percorribili dunque il sentiero n. 922 (collegamento località Sant’Egidio e località ‘Passo del lupo’) e il sentiero n. 23 (collegamento località ‘Passo del lupo’ con il Comune di Morterone).

Permane invece il divieto di transito, in concomitanza della prosecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della Statale, del sentiero n. 920 denominato ‘Rotary’, che collega il Comune di Ballabio con il Comune di Vercurago (tratto tra il civ. 6 della località Versasio e la località ‘Passo del Lupo’).