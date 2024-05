LECCO. SENZATETTO AGGREDISCE UN ANZIANO CHE SI DIFENDE A MORSI

LECCO – Un giovane senzatetto ha aggredito un pensionato che voleva cacciarlo dall’ingresso di casa. L’episodio martedì mattina a Lecco, in una via non lontana dall’ospedale ‘Manzoni’ dove il 25enne di origini peruviane aveva sistemato il bivacco. L’84enne residente è intervenuto per allontanarlo ne è nata una colluttazione. Il giovane era in possesso di un coltello, l’anziano invece avrebbe morso il suo avversario.

A fermare il diverbio alcuni passanti, e poi sono state fatte intervenire le forze dell’ordine. Per i due litiganti un trasporto in pronto soccorso senza ferite gravi: un taglio al dito per l’anziano, una lacerazione dovuta al morso per il giovane.