LECCO – A Villa Locatelli un incontro con i Comuni del territorio provinciale per presentare la Carta di Avviso pubblico – Codice etico per la buona politica, le attività e i progetti dell’associazione. L’iniziativa è stata promossa dalla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann su proposta del Consigliere provinciale Paolo Lanfranchi, per la diffusione dei valori della legalità e della democrazia.

Per l’associazione Avviso pubblico sono intervenuti il vicepresidente nazionale Nicola Leoni (sindaco di Gazoldo degli Ippoliti), il coordinatore regionale Fabio Bottero (sindaco di Trezzano sul Naviglio), il coordinatore provinciale Roberto Nigriello (consigliere comunale di Lecco).

All’incontro hanno partecipato gli amministratori dei Comuni di Annone Brianza, Bellano, Colle Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Lecco, Missaglia, Oggiono, Olginate, Taceno, Valmadrera, i rappresentanti di Prefettura, Questura e Comando provinciale Carabinieri.