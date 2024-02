L’INDISCREZIONE: LORENZO RIVA ATTERRA IN FORZA ITALIA? E PER PALAZZO BOVARA..

LECCO – Attenzione, trattare con cura e prenderla per quella che è: una voce. Anche se insistente, mentre circola negli ambienti della politica e dell’imprenditoria lecchese: Lorenzo Riva, già presidente di Confindustria Lecco-Sondrio, passa a Forza Italia.

Sarà vero? I vertici locali del partito berlusconiano smentiscono seccamente, ma c’è chi giura che il balzo “tramite Letizia Moratti” sia addirittura propedeutico alla possibile candidatura di Riva a sindaco di Lecco – al voto nel 2026.

Le malelingue parlano di un “ennesimo passo falso” dopo la Fondazione comunitaria, dopo aver sostenuto il candidato presidente in Confindustria che ha perso contro Agostoni, l’essere stato scartato come candidato in Camera di commercio (la stessa Confindustria gli ha preferito Vergani), infine dopo la candidatura in Regione con la Moratti contro Fontana…

“Estremo tentativo – sempre secondo i suoi detrattori – di rimanere sulla scena pubblica“. Tra poco, infatti, cesserà il ruolo di Riva quale vice della CCIAA.

