L’OPINIONE: “GIOCO A PERDERE, A LECCO MIGLIAIA DI PATOLOGICI E PROBLEMATICI”

Cara Lecconews,

oltre 370 milioni di euro. 1.200 euro pro capite, neonati compresi.

80 milioni solo a Lecco città.

Si scrive gioco d’azzardo si legge Robin Hood all’incontrario.

Ogni anno questi sono infatti i soldi spesi dai lecchesi. Un dato enorme e preoccupante

Oltre 140 miliardi€ quelli in Italia +10% sul 2022 +30% in 2 anni

È sottinteso che, sebbene poco cambi, le vincite non ribaltano i dati. 20 miliardi, di cui poco più della metà in tasse allo Stato, è quanto i giocatori perdon complessivamente ogni anno. Solo a Lecco dei soldi spesi in scommesse, 53 milioni € è puro disavanzo, perdita secca. Ogni anno

Le stime per Lecco parlano nondimeno di migliaia di giocatori patologici che si raddoppiano per quelli problematici, cioè che utilizzano una parte significativa del proprio reddito per il gioco

Per questo servono azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo, che devono essere plurime:

– Istituzionali rapporti Enti/Esercenti

– Dirette ai clienti

– Scuole

– Stampa

– La PRIMA, più limitata, quella che vede l’Ente, tramite un Atto, vietare sponsorizzazione e patrocini e tutti quei rapporti non obbligatori per Legge, con i soggetti che scelgono di tenere le slot e, come forma più persuasiva, anche con chi co-organizza iniziative con loro

– La SECONDA, più formativa, quella di rivolgersi direttamente ai clienti per farli promotori diretti di una campagna “autoprodotta”. Tipo: “(Bar) tu e noi assieme, senza più slot”. “Bar o noi o le slot”. Occasione per destare l’esercente dal torpore della convenienza economica

– La TERZA, percorsi più incisivi e duraturi, con più linguaggi narrativi, con tutte le scuole per coinvolgerle in campagne e didattica per sviluppare con gli stessi studenti consapevolezza per chi già gioca e per mettere a disposizione strumenti per tenere lontano chi non gioca

– La QUARTA rivolta alla stampa, chiedendo di non enfatizzare vincite da “gratta e vinci”, limitarne la pubblicità, essere veicolo di conoscenza puntuale e duratura contro il gioco d’azzardo.

Non so se ciò porterà dei frutti, ma i dati sono allarmanti e ogni azione è importante, anche, ovviamente, diversa da queste

Quanti danari, ogni giorno, una città, un territorio potrebbe raccogliere per opere e servizi di utilità comunitaria.

In altre parole: benessere diffuso…

Paolo Trezzi

Lecco

–