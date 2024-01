‘MALGRATE PER TUTTI’. SI CANDIDA SINDACO MAGGI, ATTUALE CAPOGRUPPO

MALGRATE – È stato “svelato” il nome del candidato sindaco della civica Malgrate per Tutti: si tratta di Aldo Maggi, consigliere comunale di lungo corso, già assessore al bilancio nella seconda giunta di Gianni Codega e attuale capogruppo di maggioranza in municipio.

La sua candidatura è stata presentata in occasione dell’incontro che ha riunito i sostenitori della lista, l’attuale giunta e il sindaco Flavio Polano (in copertina con il suo candidato successore).

Classe 1952, sposato e padre di due figlie e nonno, da vent’anni Maggi è impegnato attivamente nella vita amministrativa e associativa di Malgrate, cresciuto, sin da bambino, nello scoutismo ricoprendo vari ruoli sia nei gruppi di Lecco che nella zona Como-Sondrio. Di recente è stato tra i fondatori del gruppo lecchese del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, inaugurato lo scorso dicembre. Diplomato ragioniere, ex commerciante e oggi libero professionista (consulente aziendale), Maggi cessa la sua professione nei prossimi mesi: “Per questo motivo, se verrò eletto, sarò sindaco a tempo pieno e mi dedicherò completamente alla comunità malgratese – spiega – un forte senso di responsabilità mi ha spinto a questo passo avanti e quindi a candidarmi. Perché amministrare significa ricevere un compito dalla collettività: avere cura del nostro comune renderlo sempre più rispondente ai bisogni dei suoi cittadini”.

Malgrate per Tutti e il suo candidato sindaco intendono proseguire sul percorso già tracciato dalle precedenti amministrazioni ma con importanti elementi di novità nel prossimo mandato: “Tanto è stato fatto in questi vent’anni – ricorda Maggi – abbiamo riqualificato totalmente il nostro lungolago, con gli ultimi lavori che hanno interessato anche il quartiere Porto. È stata un’opera importantissima, impegnativa, oggi ammirata da tutti e che ha trasformato il volto della nostra cittadina. Altri cantieri sono in fase di avvio, come i lavori per la riqualificazione dei giardini di via Stabilini e via San Leonardo e ne seguiremo gli sviluppi”.

“Se in passato molto si è lavorato sulle strutture, per rendere Malgrate più bella, ora questo percorso prosegue mettendo al centro le persone, per rendere la nostra città sempre più viva – aggiunge Maggi – Molto faremo per incentivare la vita di comunità, il confronto con i cittadini e il loro coinvolgimento attivo, lavorando in sinergia con la proloco e le associazioni, la parrocchia, i commercianti e con tutte le realtà che animano il nostro paese”.

La candidatura di Maggi ha ricevuto il pieno sostegno dalla lista: “Esperienza e competenza sono elementi fondamentali per fare il sindaco e Aldo, rivestendo ruoli amministrativi in questo comune, ha già maturato entrambi questi requisiti – rimarca l’attuale primo cittadino Polano – e potrà contare su una squadra altrettanto esperta con la quale abbiamo condiviso questo percorso amministrativo e che ben conosce il paese”.