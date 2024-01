MALGRATE, UN POSTO PER IL SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA

LECCO – È una la posizione di Servizio civile universale disponibile con Associazione Mosaico nel Comune di Malgrate, per i giovani che parteciperanno al bando pubblicato il 22 dicembre 2023. Per un anno, dal 28 maggio 2024, i ragazzi (maggiorenni, con meno di 29 anni) saranno impegnati nel progetto “Incontriamoci in biblioteca”, nel settore Patrimonio storico, artistico e culturale.

Nel dettaglio, l’operatore volontario si occuperà di affiancare la bibliotecaria nella gestione della biblioteca comunale “Margherita Hack”, oltre a supportare l’ufficio cultura e sport nelle varie attività culturali e nella gestione della stagione sportiva.

I ragazzi possono approfondire questa opportunità visitando la pagina dedicata ai bandi aperti sul sito mosaico.org (sezione partecipare, devono cliccare su servizio civile universale). E hanno tempo fino alle 14 del 15 febbraio 2024 per candidarsi.

Chi sarà selezionato non solo potrà maturare un’importante esperienza personale e professionale ma arricchirà il suo bagaglio di conoscenze grazie alla formazione e percepirà un’indennità mensile di 507,30 euro. Inoltre, avrà 20 giorni di permesso retribuito, e 30 di malattia (15 retribuiti). L’impegno settimanale è di 25 ore.

Quali sono i requisiti richiesti per partecipare al bando e avere così l’opportunità di fare questa esperienza? Oltre ai limiti dell’età, è necessario avere la cittadinanza italiana, comunitaria, o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno e non aver riportato condanne per reati penali.