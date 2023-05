COLICO – Una storia di maltrattamenti e violenza tra le mura domestiche in un appartamento di Colico, a processo M.M., 40enne valtellinese che deve rispondere di numerosi episodi accaduti tra il 2016 e il giugno 2017.

A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia presentata a giugno 2017 da un dirigente scolastico ai carabinieri che hanno avviato accertamenti e ora il valtellinese è a processo davanti al collegio giudicante del tribunale di Lecco, presieduto da Bianca Maria Bianchi, a latere Giulia Barazzetta e Gianluca Piantadosi. Nell’udienza odierna sono stati sentiti un inquirente e la madre dell’insegnante, padre offesa. In oltre due ore sono stati ricostruiti i fatti, dall’inizio della relazione tra la donna, originaria di Morbegno, e il 40enne valtellinese dal 2015 fino al giugno 2017, quando è stata interrotta. I presunti maltrattamenti, lesioni e un caso di violenza sessuale su una barca a Colico sono stati ricostruiti nei dettagli, con l’insegnante che ha riportato contusioni e varie ferite.

Secondo quanto raccontato dalla madre, la figlia è rimasta vittima “di un uomo che per mesi l’ha soggiogata, portandole via tutti i soldi e gioielli che aveva”. La madre ha racconta che la figlia – per non subire altri maltrattamenti – aveva chiesto di non presentare alcuna denuncia per evitare danni peggiori. Il coraggio dell’allora dirigente scolastico di Mandello di Lario ha evitato danni peggiori e il rischio di un femminicidio.

I legali dell’imputato – gli avvocati Nadia Inverrnizzi e Roberto Bardoni – hanno posto domande alla madre della parte offesa per avere un quadro su alcuni episodi. Il processo è stato aggiornato per sentire altri testi e l’imputato.