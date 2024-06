MEMORIAL GERMANEDO, AGLI ESORDIENTI SALA GALBIATE LA QUINTA GIORNATA

LECCO – Quinta e penultima giornata del lungo ma sentito torneo giovanile organizzato dalla Polisportiva Rovinata nel rione lecchese di Germanedo. Questa volta in campo gli Esordienti 2011 che si sono contesi in tre fasi la 23ª Coppa Combi e Invernizzi. Partite giocate con molto agonismo ma sempre all’insegna della correttezza e del buon gioco per questi ragazzi giunti ormai a fine stagione.

In campo le formazioni della Polisportiva Rovinata Bianca e Rossa, la Zanetti di Castello, il Renate, l’Aurora San Francesco, il Ballabio, la Lecco Alta e il Sala Galbiate. Al termine al primo posto si è classificato il Sala Galbiate seguito dalla Rovinata Bianca. Terza piazza al Renate, quarta l’Aurora San Francesco.

Il calcio giovanile è un’esperienza entusiasmante e formativa anche per i ragazzi di questa età, che imparano non solo le abilità tecniche del gioco, ma anche importanti lezioni di lavoro di squadra, disciplina e fair play. Esperienze fondamentali per i giovani che sognano di diventare i calciatori del futuro e anche di giocare in qualche squadra importante, fornendo loro una solida base su cui costruire la loro carriera sportiva.

G. P.