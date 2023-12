METASTASI, PALERMO NON PUÒ TORNARE A INSEGNARE. L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA È UNA GIUSTA CAUSA

LECCO – Condannato in via definitiva a 10 anni e 4 mesi per associazione mafiosa nell’inchiesta Metastasi, Ernesto Palermo ora sa con certezza che non potrà nemmeno più tornare ad insegnare.

L’ex consigliere comunale di centrosinistra al Comune di Lecco, definito nel 2014 dagli inquirenti “volto nuovo del clan” dei Coco Trovato, lavorava come docente in un istituto tecnico di Morbegno ma per le note vicende giudiziarie venne licenziato dal Ministero dell’Istruzione. Palermo però non avrebbe voluto perdere il posto ed è arrivato fino in Cassazione dove il suo licenziamento è stato ritenuto valido. La Sezione lavoro civile della Suprema Corte ha infatti confermato il verdetto d’Appello e per il 55enne sfuma la possibilità di venire reintegrato nel corpo docenti.