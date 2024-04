METEO. CAMBIA TUTTO: CROLLO DELLE TEMPERATURE E VENTO ANCHE FORTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Una vasta area depressionaria è attualmente in discesa dal Mare del Nord verso le Alpi, ed è preceduta da un fronte di aria fredda di origine polare. Siamo quindi alle porte di un netto cambio di circolazione atmosferica, che avrà come conseguenze principali maggiore variabilità e rinforzo dei venti, ma soprattutto un drastico calo delle temperature. Nel dettaglio la giornata più ventosa sarà martedì 16, con raffiche massime fino a 60-70 km anche in pianura, mentre le temperature più basse sono attese per giovedì 18, quando le minime potrebbero scendere sotto i 5 °C e le massime mantenersi intorno ai 15 °C.

Martedì 16 aprile cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni possibili. Temperature in diffuso calo, anche marcato per quanto riguarda le massime. Zero termico in ulteriore calo sin verso i 1600-1800 metri in serata. Venti in montagna forti da nord in quota, moderati con forte raffiche nelle vallate alpine e prealpine occidentali.

Mercoledì 17 aprile nuvolosità variabile su buona parte della regione; maggiori annuvolamenti sono attesi tra il pomeriggio e la serata, specie sui rilievi alpini e prealpini. Precipitazioni possibili sotto forma di brevi rovesci su Alpi e Prealpi, non escluso l’interessamento locale della pianura. Temperature minime e massime in diminuzione. Zero termico tra 1600-1800 metri. Venti in montagna moderati da nord, localmente forti ad alta quota sui settori di confine.

Giovedì 18 aprile cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, possibili schiarite dalla sera sulle Alpi. Precipitazioni meno probabili. Quota neve intorno ai 1000-1200 metri. Temperature minime e massime in ulteriore lieve calo. Zero termico tra 1300-1600 metri. Venti in montagna moderati settentrionali in quota, deboli nelle valli.

Fonte Arpa Lombardia