METEO. FINE SETTIMANA CON LA PIOGGIA, VENTI IN MONTAGNA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino alla fine della settimana fase di marcata instabilità associata ad un flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica che porterà precipitazioni estese a tutta la regione. Da lunedì tendenza ad un parziale probabile miglioramento.

Venerdì 9 febbraio cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli o moderate fin dalla notte e per tutta la giornata; da sparse a diffuse dalla seconda parte della giornata. Limite neve oltre 1400 metri circa, in lieve irregolare abbassamento verso sera attorno a 1100 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico intorno a 2000 metri circa, a quote lievemente più basse su Alpi. Venti in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali.

Sabato 10 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: diffuse nella prima parte della giornata, sparse dal pomeriggio. Neve oltre 1100 metri circa. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Zero termico variabile tra 1400 e 1800 metri circa. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Domenica 11 febbraio nella prima parte della giornata cielo nuvoloso o molto nuvoloso, quindi nuvolosità in attenuazione da ovest con tendenza a nuvolosità irregolare dal pomeriggio. Precipitazioni fino alla tarda mattina deboli diffuse, quindi deboli sparse, con tendenza all’esaurimento a partire dai settori occidentali; in serata deboli residue. Neve oltre 1300 metri. Temperature minime in calo, massime in aumento. Zero termico tra 1600 e 2000 metri. Venti in montagna da deboli a moderati settentrionali.

Tendenza per lunedì 12 febbraio: nuvoloso con irregolari schiarite in giornata. Possibili deboli precipitazioni, più probabili sui settori orientali. Temperature minime in calo, massime in aumento.

Fonte Arpa Lombardia