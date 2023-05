PREVISIONI METEOROLOGICHE – Le piogge del mese di maggio hanno ben riempito i nostri bacini dopo una lunga fase siccitosa ma purtroppo sfociati in episodi alluvionali come in Emilia-Romagna. Due eventi alluvionali in meno di 14 giorni su un territorio molto fragile, spesso trascurato e con poca prevenzione. Nel fine settimana un nuovo vortice depressionario si formerà tra il Mediterraneo e il Nord Africa, per poi dirigersi verso le Regioni centro-meridionali e spingersi sino ai nostri territori. Le piogge più significative le ritroveremo al Nordovest, specie in Piemonte dove assumeranno a carattere di rovescio e localmente potranno causare intensi e locali nubifragi.

Per quanto riguarda i nostri territori ritroveremo le prime precipitazioni (deboli) sin dalla mattinata di venerdì 19 maggio. Instabilità che proseguirà anche nella giornata di sabato 20 maggio, con deboli precipitazioni specie nel pomeriggio. Domenica 21 maggio dopo una mattinata con molte nubi e poche precipitazioni, copertura nuvolosa associata in aumento dal pomeriggio associata a rovesci e temporali localmente di forte intensità.

Temperature molto contenute per il mese di maggio, sotto le medie stagionali sino a 3-4°C in meno. Valori mattutini compresi tra 12-15°C; massime tra 13-21°C. Zero termico diurno in lento rialzo verso i 2900 nella giornata di domenica.

Evoluzione per la giornata di lunedì 22 maggio: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, temperature in graduale aumento.

Fabio Porro