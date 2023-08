PREVISIONI METEOROLOGICHE – Martedì temporaneo peggioramento delle condizioni meteo specie nel pomeriggio in associazione con il transito sul centro-nord Europa di una saccatura che interesserà con deboli piogge la fascia alpina e prealpina. Mercoledì pausa asciutta e stabile, quindi dalla mattinata di giovedì e a seguire sulla giornata di venerdì deciso aumento dell’instabilità in concomitanza con l’ingresso di una ampia area depressionaria in approfondimento sull’Europa sudoccidentale che apporterà piogge insistenti e un sensibile calo delle temperature sia minime che massime.

Martedì 1 agosto cielo nella notte e fino alla mattinata ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, quindi schiarite a partire dai settori della bassa pianura in estensione anche alla fascia settentrionale nel pomeriggio fino a poco nuvoloso ovunque in serata. Precipitazioni deboli tra mattino e pomeriggio sui settori montani, quindi in attenuazione ed esaurimento in serata. Temperature minime e massime in lieve calo. Zero termico a circa 4100 metri, in calo nel pomeriggio e sera a 3800 metri sui rilievi alpini. Venti in montagna moderati da sud, in rotazione da nord in serata.

Mercoledì 2 agosto nella prima parte della giornata cielo poco o al più irregolarmente nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità più consistente sui rilievi. Possibili in serata locali rovesci sui rilievi. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in debole rialzo. Zero termico in rapido rialzo oltre 4500 metri. Venti in montagna moderati da sud al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

Giovedì 3 agosto nella prima parte della giornata nuvoloso in montagna, poco o al più irregolarmente nuvoloso in pianura, dal pomeriggio nuvoloso ovunque. Precipitazioni diffuse al mattino su fascia alpina, prealpina e pedemontana, in intensificazione nel pomeriggio possibili anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in estensione anche alla fascia pedemontana e di alta pianura. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico in calo a circa 4200 metri. Venti ovunque moderati, da sud in montagna.

Fonte Arpa Lombardia